LEGO McLaren Elva is het ultieme cadeau voor jezelf - Apparata

Of je nu 8 bent of 80. Spelen met LEGO is altijd leuk, nieuw voor de Speed Champions-reeks is de McLaren Elva.

Qua werkzaamheden heb je in elk geval één voordeel. De McLaren Elva heeft geen voorruit of dak, dus dat scheelt alvast in de bouwconstructie. Alle gekheid op een stokje. De McLaren Elva is toegevoegd aan de LEGO Speed Champions reeks.

Het pakket bestaat uit 263 bouwstenen. LEGO adviseert kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar om ermee aan de slag te gaan. Kids die jonger zijn dan dat zullen er vermoedelijk te veel moeite mee hebben. De McLaren is 16 cm lang, 7 cm breed en 4 cm hoog.

De LEGO McLaren Elva is extra bijzonder, omdat het de eerste Speedster betreft binnen deze reeks. Wellicht dat de Aston Martin V12 Speedster en de Ferrari Monza SP1/2 ook de stap maken naar LEGO Speed Champions? Het Deense merk heeft samengewerkt met McLaren om de Elva zo gedetailleerd mogelijk te krijgen. En dat is behoorlijk goed gelukt.

Terwijl de McLaren Elva bijna een miljoen euro kost, is de LEGO variant een stuk betaalbaarder. De auto kost namelijk 19,99 euro en is nu beschikbaar in de webshop van de blokjesgigant. Naast de auto komt de set met een McLaren coureur met een racepak, racehelm en moersleutel.