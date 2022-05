Lego Optimus Prime kan daadwerkelijk transformeren!

Van robot naar auto. Lego heeft Optimus Prime op de enige juiste manier uitgebracht als product.

Het is alweer even geleden dat er een hype was rondom Transformers. De films met Michael Bay waren een waar spektakel in de bioscoop. Volgend jaar kun je overigens de opvolger verwachten van Bumblebee in de bios, maar dat geheel terzijde. Optimus Prime, toch wel de bekendste transformer, is nu door Lego uitgebracht als een eigen product.

Vanaf 1 juni is de nieuwste set van Lego verkrijgbaar. De prijs ligt op 169,99 euro. Wat zo ontzettend gaaf is aan deze bouwset is dat de Lego Optimus Prime daadwerkelijk te transformeren valt. Moet je hem wel eerst in elkaar hebben gezet. Ben je wel even zoet mee, want het geheel bestaat uit 1.508 bouwstenen.

In uitgeklapte vorm staat Optimus Prime als een statig beeld op je tafel. Maar je kunt hem dus ook inklappen en dan is het een vrachtwagen. Er is geen automatische manier om de transformatie in gang te zetten. Dat zal je dus zelf moeten doen. Maar dat mag de pret niet drukken toch?

Ook voor Lego is dit een innovatief hoogstandje. Het is een van de eerste keren dat de Deense blokjesbouwer eigenlijk twee producten in een bouwset uitbrengt (robot en auto). En dat zonder dat je iets uit elkaar hoeft te halen.