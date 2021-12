Lego wereldkaart is een prachtig cadeau voor Sinterklaas

Of je spaart nog even door en scoort de Lego wereldkaart voor kerst. Het is maar net hoe je bankrekening erbij staat.

Aankomend weekend staat het heerlijk avondje op de planning. En het is geen eenvoudige opgave om een leuk cadeau te bedenken voor iemand. Zeker als er geen verlanglijstje is, ideeën gedeeld of hints zijn gegeven. Sta je dan, met je goede gedrag. Iets heel vets om cadeau te geven, of gewoon voor jezelf (ha!) is deze wereldkaart van Lego.

De wereldkaart werd eerder dit jaar opgenomen in het aanbod van het Deense merk. Via de webshop van Lego kun je de wereldkaart aanschaffen. Het kost je 249,99 euro en daarmee is het geen voordelige aanschaf. Echter ziet dit er natuurlijk prachtig uit aan de muur. Je moet zo denken. Een mooi schilderij kost hetzelfde, zo niet meer. Het verschil met een schilderij is dat je wel eerst zelf de boel in elkaar moet zetten alvorens je het aan de muur kunt hangen.

De Lego wereldkaart bestaat uit 11.695 bouwstenen. Volgens Lego valt de kaart in de categorie zeldzame items. Je mag er ook maar twee per order bestellen. Vele uren zal het kosten om deze puzzel in elkaar te zetten. Maar hoe tof is het dan om het resultaat te zien, na al dat harde werken.