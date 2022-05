Lekker griezelen op Netflix met deze film

Af en toe griezelen is best leuk en daarom komt Netflix met deze film.

Horrorfilms doen het betrekkelijk goed op streamingsdiensten. Netflix doet graag aan deze trend mee. Daarom verscheen de slasherfilm Texas Chainsaw Massacre al eerder op de streamingdienst en deze deed het verrassend goed. Veel mensen hebben de film bekeken. Netflix komt nu met een nieuwe horrorfilm voor jou.

Griezelen op Netflix

Binnenkort kan je namelijk een film zien over een maniak die ervan houdt om een half stadje uit te moorden. We hebben het hier over de film Halloween. Netflix brengt de rebootfilm online die in 2018 de bekende reeks zo succesvol herintroduceerde. De film is een vervolg van het eerste deel uit 1978. Dat is al een aardig tijdje geleden. Acteur Nick Castle is de maniak genaamd Michael Myers. In deze film is actrice Jamie Lee Curtis ook weer van de partij als Lauri Strode.

Kijken

Helaas kan je nog niet dit weekend de film zien. Nog even wachten dus, want de slasherfilm van regisseur David Gordon Green is te zien op Netflix vanaf 16 mei. Dan kan je wederom spektakel en bloed verwachten, want Laurie Strode neemt het weer op tegen het gemaskerde figuur die haar bijna 40 jaar geleden vermoordde. Echter, Michael heeft ook er naar toe geleefd en is klaar voor de strijd.