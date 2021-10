Lekker je WhatsApp- chats overzetten van iOS naar Android. Lees hier hoe

WhatsApp

Heel vervelend als je een nieuwe telefoon hebt en je kan je chats van WhatsApp niet overzetten van iOS naar Android. Gelukkig kan het nu wel.

Het was en is een van vervelendste dingen aan WhatsApp: het onvermogen om chats over te zetten tussen een iPhone en een Android-telefoon. Als je tot nu toe besloot over te stappen, moest je meestal opnieuw beginnen. Dus zonder chatgeschiedenis op het andere platform, of een heleboel tools gebruiken om je spullen onhandig te verplaatsen zonder garantie op succes. Dat deed dus natuurlijk bijna niemand.

WhatsApp- chats overzetten

Na veel lekken en geruchten rolt de berichtendienst nu dan de functie echt uit. Hiermee kan je eenvoudig je chats overzetten van iPhones naar Android-telefoons. De functie is echter alleen compatibel met telefoons met Android 12, de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Om je chats over te zetten, heb je een USB-C naar Lightning-kabel nodig. Deze wordt meegeleverd met de iPhone-modellen van vorig jaar en dit jaar. Nadat je beide telefoons hebt verbonden, volgt je de volgende stappen:

Open WhatsApp op je iPhone.

Ga naar Instellingen, en dan naar Chats. Tik vervolgens op de optie Chats verplaatsen naar Android.

WhatsApp bereidt je chatback-up voor.

Wanneer je je Android 12-apparaat instelt, wordt je gevraagd of je je WhatsApp-geschiedenis zou willen overzetten. En dat wil je!

Je kunt de QR-code op het scherm scannen om de overdracht te starten.

Als dit gedaan is, zijn al je gesprekken, mediabestanden en spraakberichten beschikbaar op het nieuwe apparaat.

Omgekeerd

Dat is jammer, dat kan nog niet op een dezelfde manier. Hopelijk zullen Google en WhatsApp samenwerken om binnenkort een functie te lanceren om chats van Android-telefoons naar iPhones over te zetten. Maar dat zal nog wel even duren.