Lekker slapen met de Oppo Watch Free voor nog geen 100 euro

Oppo heeft een nieuwe smartwatch op de markt gebracht onder de naam Watch Free. Het slimme horloge heeft een prijs onder de 100 euro.

Shoppen voor een nieuwe smartwatch is nog zo eenvoudig niet. Althans, als je een Android smartphone hebt. De keuze is enorm. En met diverse prijskaartjes is er voor ieder wat wils. Oppo voegt in het lagere segment een smartwatch toe met de Watch Free.

Alle basisfuncties die je van een smartwatch mag verwachten zit er wel op. Zo is het mogelijk om je slaap op gepersonaliseerde wijze te monitoren. Ook zijn er meerdere sportmodi en diverse gezondheidsfuncties. Het Chinese techbedrijf lijkt zich met deze smartwatch te richten op de wat sportievere gebruiker. De informatie lees je af van een 1,64-inch AMOLED HD-scherm.

Sporten is geen excuses met meer dan 100 verschillende sportmodi. De Oppo Watch Free is uitgerust met een 6-assige bewegingssensor en optische hartslagsensor ter ondersteuning van de modi. Er zijn ook een aantal hardloopcursussen om fitness- en vetverbrandingsdoelen ingebouwd om je te helpen gezond te blijven.

Oppo zegt dat de batterij van de smartwatch tot twee weken mee gaat. Je kunt de periode rekken door de smartwatch geregeld voor vijf minuten op te laden. De Oppo Watch Free komt in de kleuren vanille en zwart op de markt en is vanaf 11 maart verkrijgbaar. De prijs ligt op 99 euro en is verkrijgbaar via onder andere de webshop van het merk en Bol.com, Coolblue en Mediamarkt.