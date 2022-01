Lelijk probleem Tesla-stuur opgelost met peperdure vervanging

Het oorspronkelijke stuur van de Tesla Model S Plaid. Afbeelding via Tesla

De peperdure Tesla Model S Plaid heeft een afschuwelijk stuur, wat gelukkig vervangen kan worden. Maar ook dat gaat je kosten.

Tesla’s worden over het algemeen gezien als prachtig ontworpen bolides. Maar één ding aan de nieuwe Tesla Model S Plaid wekt voor sommigen walgingen op; het minimalistische racestuur dat zo uit de collectie gamesturen van Intertoys lijkt getrokken. Gelukkig is er een vervanging mogelijk, maar dat gaat je – net als de Tesla zelf – wel aardig wat kosten.

Een mooier Tesla-stuur

De Tesla Model S Yoke Replacement van T Sportline is een aftermarket stuur voor de duurste Tesla van dit moment, de Model S Plaid. Het bedrijf laat zich inspireren door het oorspronkelijke racestuur, maar maakt er een volledige ‘cirkel’ van. Het origineel mist immers een bovenkant. Het geheel kost tenminste ruim €3000 euro exclusief verzendkosten.

Afbeelding via T Sportline

Dat is een behoorlijke smak geld voor een extra stukje stuur. Aan de andere kant, de auto zelf kost al ruim €130.000, dus enkele procenten extra maakt ook niet het verschil. En daarbij, zoals Tesla-kenners weten is het niet zo gezegd zo gedaan om iets van de bolide te vervangen. Zo heeft T Sportline je eigen stuur nodig om bijvoorbeeld de airbag over te hevelen. Je moet dus wel je eigen stuur opsturen (no pun intended) voordat het bedrijf aan de slag kan met het nieuwe stuurwiel.

Een kleine kanttekening; mocht je Tesla stuurverwarming hebben, dan werkt dat helaas niet meer met het nieuwe stuur. Je moet dus kiezen; of lekkere warme handen in de winter of een heel, rond stuur.