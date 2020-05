Deze gaming smartphone heeft pop-up camera aan zijkant

Foto @Lenovo via XDA-Developers

De plaatsing van de Lenovo Legion pop-up camera is… bijzonder.

Laten we eerlijk wezen, de markt van gaming smartphones is een beetje vreemd. Doorgaans zijn het aparte smartphones met bijzonder goede specs en gekke features. Dat geldt ook voor een nog niet aangekondigde Lenovo gaming smartphone. Maar wie heeft bedacht dat de pop-up camera van dat toestel aan de zijkant moet zitten, is niet helemaal goed!

Lenovo Legion gaming smartphone

Officieel is de Lenovo Legion gaming smartphone nog niet aangekondigd. XDA-Developers heeft daarentegen naar eigen zeggen screenshots van een officiële video van de Lenovo Legion. We weten zeker dat het toestel een krachtige Snapdragon 865 mee krijgt, alsmede een 144Hz display (2340×1080 pixels) en een stevige (tweedelige) 5000mAh batterij die met 90 Watt wordt opgeladen. Met andere woorden ‘belachelijk snel’.

Verder is het toestel nog uitgerust met 2 USB-C aansluitingen. Een zeer handige feature gezien het feit dat gaming smartphones nog al eens accessoires meekrijgen. Denk bijvoorbeeld aan de overdaad aan toevoegingen van Asus.

Pop-up camera

Maar dat is natuurlijk niet de noemenswaardige feature van het toestel. De Lenovo Legion zou een bijzonder geplaatste pop-up camera aan de zijkant krijgen. Tot dusver zagen we slechts enkele smartphones met deze camera-oplossing. Maar die zat altijd aan de bovenkant.

De Lenovo Legion zou een pop-up camera aan de zijkant krijgen. Het is daarbij lastig om de meerwaarde ervan in te zien. Op zich is het logisch dat de smartphone altijd horizontaal vastgehouden zal worden; het is immer seen gaming smartphone. Maar dan ga je toch geen foto’s maken? En hoe zit het met de beelden? Als je in principe altijd horizontaal foto’s en filmpjes maakt, moet je dan altijd je telefoon kantelen als je iets terug wilt zien?

Het voordeel is natuurlijk wel dat er op deze manier geen camera-eiland en selfie notch aanwezig zijn, want de gaming mogelijkheden weer beter maakt.

Het is nog niet duidelijk wanneer Lenovo het toestel officieel aankondigt. Ook is het nog niet zeker dat de Legion ook buiten China uit zal komen.

