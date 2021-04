Lenovo smartphone blijkt een slap ding te zijn - Apparata

De nieuwe Lenovo smartphone is met veel bombarie aangekondigd, maar het blijkt een slap ding te zijn.

Afgelopen tijd zijn er meerdere smartphones op de markt gekomen, specifiek om spelletjes mee te spelen. Veel van deze telefoons hebben hun eigen ‘gimmick’, wat elk apparaat weer uniek maakt. De nieuwste hiervan is de Lenovo.

Legion Phone Duel 2

De nieuwe Lenovo heet de ‘Legion Phone Duel 2’. Het is best een mooie telefoon om te zien en het heeft ook goede specificaties. Maar gamers vragen veel van hun smartphones om optimaal te kunnen spelen. Het is dan ook teleurstellend dat het apparaat juist daarop tekort schiet.

De smartphone tilt de camerabobbel naar een nieuw niveau, letterlijk en figuurlijk. Het zorgt daarmee voor een opvallende, en misschien wel opmerkelijke, vorm. Het apparaat scheidt twee stukken batterij en kunnen apart worden opgeladen via twee verschillende USB- C poorten. Dit is niet nieuw, dat kon de voorganger ook. Maar het is een opvallende keuze van de smartphonefabrikant om dit te continueren. Het apparaat is verder helemaal gericht op zo goed mogelijk te kunnen gamen.

Afbeelding via Lenova

Duurzaamheidstest Lenovo smartphone

JerryRigEverything test veel telefoon op prestaties. Ook de duurzaamheid komt daarbij aan bod. Denk hierbij aan de gebruikelijke krastest, brandtest en stof- en watertest. De Lenovo telefoon moet bestand zijn tegen in ieder geval stof en water, daarop geeft de fabrikant zelfs garantie.

Gebleken is dat de telefoon gemakkelijk knakt. Met heel weinig kracht breekt het apparaat in tweeën, langs de antennelijnen. Dat is altijd al een gevoelig punt bij alle telefoons, maar nu breekt de Lenovo ook langs de camerabobbel. Zack Nelson van het YouTube kanaal JerryRigEverything licht wel toe dat het resultaat van de buigtest niet direct betekent dat de smartphone zwak is, alleen zwakker is dan de andere telefoons op de markt. Ja, zo kan je het ook stellen.

Of dat voldoende is voor jou om de smartphone te kopen, is geheel aan jezelf om te bepalen. Bekijk hieronder de gehele test inclusief het breken!