Let op, Apple stopt met deze producten - Apparata

Apple heeft bevestigd te stoppen met een aantal producten. Je krijgt nog even de kans om ze te kopen, daarna is het voorbij.

Geregeld vernieuwt Apple zijn portfolio van producten. Voordat een product verdwijnt of er een opvolger komt moet de Amerikaanse techgigant van zijn voorraad af. Dat kun je eenvoudig aflezen in de webshop van het merk. Dan staat er ergens in kleine lettertjes “Zolang de voorraad strekt.” omschreven. Dat is nu het geval met een aantal Apple producten!

Accessoires als de Magic Mouse 2 Spacegrijs, Magic Trackpad 2 Spacegrijs en de Magic Keyboard met numeriek toetsenblok – Nederlands – Spacegrijs verdwijnen. Je kunt ze nu nog aanschaffen zolang de voorraad strekt. Eerstgenoemde kost 109 euro, het tweede product kost 159 euro en de derde accessoire kost eveneens 159 piek.

Het gaat hier puur om de Spacegrijs uitvoeringen van de genoemde randapparatuur. De zilveren varianten blijven gewoon leverbaar. Daar hoef je dus geen zorgen te maken over voorraadden. Maar mocht je echt de Spacegrijs uitvoering willen hebben, dan zul je snel een beslissing moeten maken.

De producten zijn online verkrijgbaar. Sommige items kun je tevens afhalen in de Apple winkel in bijvoorbeeld Amsterdam. Check de website om de lokale voorraad van een Apple winkel bij jou in de buurt te zien. (via The Verge)