Let op! Elektrische fietsen dieven actief

Heb jij een elektrische fiets? Let dan goed op. Er zijn weer volop elektrische fietsendieven actief. Niet alleen accu’s worden gestolen, ook displays zijn erg in trek bij de dieven.

In dit artikel lees je wat dieven hebben aan de gestolen accu en display en krijg je tips om diefstal te voorkomen.

Wat doen dieven met de gestolen accu en displays?

De gestolen onderdelen gebruiken dieven om een andere fiets compleet te maken of om oudere onderdelen te vervangen met nieuwe. Een losse accu die is gestolen, levert ook veel geld op. Wist je dat accu’s die gestolen zijn ook worden gebruikt voor andere doeleinden dan fietsen? Denk bijvoorbeeld aan accu’s die worden gebruikt voor wietkwekerijen.

Tips om diefstal te voorkomen

Heb jij een elektrische fiets? Lees dan hieronder de belangrijke tips om diefstal te voorkomen:

Neem je accu mee

Stichting ART beoordeelt verschillende sloten. Volgens onderzoek is gebleken dat het slotje wat op de accu zit niet voldoende is om diefstal te voorkomen. Dit komt omdat het slotje vastzit aan kwetsbare kunststof, wat gemakkelijk open te maken is. Advies is dan ook om altijd je accu mee te nemen indien dit mogelijk is. Lukt dit niet? Parkeer je fiets dan altijd zoveel mogelijk in het zicht of bij een bewaakte fietsenstalling.

Heb je een elektrische fiets en wil je meer weten over het juist opladen van je accu? Lees meer over het goed opladen van je accu in dit artikel.

Ook displays kunnen los worden geschroefd

Wist je dat je display vastzit met een heel klein schroefje? Deze is gemakkelijk los te schroeven, helaas ook voor dieven. Dus: ga je op pad? Schroef dan zelf gemakkelijk het schroefje los en neem ook je display mee. Zo voorkom je diefstal!

Schrijf je unieke framenummer op

Elke fiets heeft een eigen en unieke framenummer. Zonder framenummer kan je niet meer achterhalen of een fiets wel of niet gestolen is. Met dit framenummer kan je gemakkelijk aangifte doen bij de politie. Noteer daarom altijd jouw unieke framenummer voor het geval je het nodig hebt.

Wil je zorgeloos kunnen genieten van je elektrische fiets? Fietsvoordeelshop.nl biedt verschillende fietsverzekeringen aan van de ANWB/Unigarant. Zo kan je een verzekering afsluiten voor diefstal, maar ook tegen schade. Kies de fietsverzekering die bij jou past!