Let op! Netflix stopt met ondersteuning op deze apparaten - Apparata

Nintendo heeft bekendgemaakt te stoppen met de ondersteuning van Netflix op een aantal apparaten.

Sinds wanneer gebruik jij Netflix? De Amerikaanse streamingdienst is vandaag de dag niet meer weg te denken uit het huishouden. Die opmars is eigenlijk iets van de afgelopen zes jaar. Daarvoor was Netflix nog behoorlijk onbekend in ons land.

Netflix ondersteuning Nintendo

Sinds 17 november 2012 kun je Netflix gebruiken als app op de Wii U en de 3DS. Dit is een losstaande app, verkrijgbaar via de Nintendo eShop. Nintendo heeft echter bekendgemaakt te stoppen met de ondersteuning van Netflix op de Wii U en 3DS. Sinds 31 december 2020 is de app al niet meer te vinden in de store. Vanaf 30 juni 2021 stopt de volledige ondersteuning voor Netflix op deze apparaten.

In een post bedankt Nintendo iedereen die de afgelopen jaren genoten heeft van Netflix op de platformen. Het Japanse bedrijf zet tegenwoordig vol in op de Switch. Daardoor moeten er keuzes worden gemaakt met betrekking tot oudere platformen, zoals de Wii U en de 3DS. Dat de ondersteuning voor deze apparaten stopt is dus niet zo heel gek. De app werd destijds ontwikkeld en uitgegeven op Netflix. Inmiddels heeft de Amerikaanse streamingdienst op tal van platformen een eigen app draaien. Ook de Nintendo Switch heeft een eigen Netflix app.