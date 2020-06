Let op! WhatsApp foto’s niet automatisch bewaard

Google Photo’s stopt met een backup maken van onder andere WhatsApp foto’s.

Ben jij iemand die echt alles in de cloud gooit? Misschien maak je dan ook wel gebruik van Google Photos. Je kunt de app van de Amerikaanse techgigant gebruiken om een backup te maken van content die je ontvangt en stuurt via communicatie apps. Denk aan WhatsApp, Twitter, Instagram en Messages.

Zelfs als je niet bewust de feature hebt ingeschakeld is de kans groot dat Google Photos dit al automatisch voor je doet. Aan dit laatste is nu een einde gekomen. Google stelt dat mensen sinds de uitbraak van het coronavirus ontzettend veel content met elkaar uitwisselen. Logisch, we zien elkaar minder en gebruiken onder andere WhatsApp en Instagram om foto’s met elkaar te delen.

Normaal gesproken maakt Google Photos daar een backup van, maar dat stopt nu. Google zegt ruimte op het internet te willen besparen. Je kunt handmatig de backup weer aanzetten, mocht je hier behoefte aan hebben. Zo blijven je WhatsApp foto’s alsnog bewaard als backup.

Vermoedelijk gaat het hier om een tijdelijke maatregel. Mocht de corona pandemie over zijn, dan is de kans aanwezig dat de automatische backup van Google Photos weer ingeschakeld gaat worden. (via Android Police)