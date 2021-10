Let op! Zo maak je kans de Xbox Series X Mini Fridge te kopen

Het is geen droom of een flauwe stunt. Je kunt de Xbox Series X Mini Fridge straks echt kopen. Handen bij de knoppen dus.

Niet alleen de PlayStation 5 of de Xbox Series X is moeilijk verkrijgbaar. Ik kan me zo voorstellen dat ook de Xbox Series X Mini Fridge straks niet aan te slepen is. Microsoft heeft bekendgemaakt de kleine koelkast officieel te gaan verkopen. Ook heeft het bedrijf duidelijk gemaakt waar en wanneer dit kan.

Voor ons Nederlanders moeten we Game Stop EU in de gaten houden. Daar kunnen Nederlanders, maar ook de Fransen, Duitsers, Italianen, Ieren, Polen en Spanjaarden terecht. De prijs ligt op €99,- voor de Xbox Series X Fridge. Microsoft verkoopt de koelkast wereldwijd, bij geselecteerde aanbieders.

Doordat je bij slechts één winkel terecht kunt, moet je er op tijd bij zijn. De pre orders starten op dinsdag 19 oktober. Vanaf december levert Microsoft de Xbox Series X Mini Fridge uit. Je kunt er 10 blikjes drinken in bewaren. Ook de console zelf past er in. Daarnaast is er nog een aparte ruimte om snacks te koelen. Tevens is er een USB-poort om je controller met de koelkast op te laden. Kortom, een geweldige aanwinst voor naast je Xbox Series X!