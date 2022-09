‘Leveringszekerheid stroom niet meer gegarandeerd’

De leveringszekerheid is niet meer gegarandeerd. Op dit moment is de Tesla Powerwall vooral interessant in subtropische en tropische klimaten door de regelmatige zonneschijn. Wordt de Tesla Powerwall straks ook in Nederland interessant? Bron/copyright Tesla Inc, fair use.

Volgens het College van Rijksadviseurs is de leveringszekerheid van stroom – gezien de groei van alternatieve energiebronnen- niet meer gegarandeerd in alle delen van Nederland. Waar onze energievoorziening eerst berustte op fossiele brandstoffen en kerncentrales, is de rol van zon en wind steeds meer toegenomen. De consequentie daarvan is dat er steeds meer pieken en dalen in de energievoorziening komen en dat daarmee het steeds lastiger wordt om de hele dag 100% stroom op het elektriciteitsnet te garanderen.

Volgens het College hoef je als consument voorlopig niet bang te zijn dat het stroomnetwerk op zwart gaat. Er is namelijk een escalatieladder waarin gebruikers een verschillende prioriteit hebben. Zo is de prioriteit van consumenten hoger dan bijvoorbeeld die van een tuinbouwkas. En, een geruststellende gedachte, consumenten staan voorop. Dus de kans dat je stroom wordt onderbroken net op het moment dat je je favoriete Netflix serie aan het bekijken bent, is vrij klein.

Elektrische auto’s opladen tijdens daluren

Een oplossing waar het college bijvoorbeeld aan denkt om de leveringszekerheid op peil te houden, is elektrische auto’s alleen op te laden op momenten dat er een overschot aan stroom is. Bijvoorbeeld bij een stevige windvlaag of als de zon volop schijnt. Ook komen er steeds meer bedrijven die zich specialiseren op de opslag van stroom. Als je stroom opkoopt wel deze bijna gratis is of zelfs een negatieve prijs heeft deze verkoopt als de stroomprijs weer flink de hoogte in schiet, kan je daar natuurlijk lekker aan verdienen.

Verdienen aan de leveringszekerheid

Er zijn enkele elektriciteitsaanbieders waar je, in combinatie met een slimme meter, variabele tarieven hebt die verschillen per moment van de dag. Een daarvan is Frank Energie. Hier betaal je in de winter bijvoorbeeld veel meer per maand dan in de zomer, omdat de energieprijzen in de winter, als de warmtepompen op volle kracht draaien de zon nauwelijks schijnt, veel hoger zijn dan in de zomer. De stroomprijs wordt per uur berekend.

Heb je een stevige thuisbatterij waar je meerdere kilowatturen in op kan slaan? Bijvoorbeeld de accu van je elektrische auto, dan kan je hier in principe een mooie bijverdienste aan ontlenen. Zo kan je op een moment dat het flink waait, de zon schijnt en de stroomprijs de nul nadert, die batterijen opladen en de elektriciteit weer uit leveren ’s avonds, als de wind weer is gaan liggen. Gezien de hoge stroomprijzen dit moment kan het wel eens lucratief zijn, met meerdere euro’s per dag. En help je de Nederlandse leveringszekerheid. Wel heb je hiervoor een slimme meter nodig.