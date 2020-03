Levert Netflix topkwaliteit stream met illegale tech?

Is streamen op Netflix extra soepel door gepatenteerde technologie?





Iedereen die Netflix en een degelijke internetverbinding heeft, zal weten dat het behoorlijk soepel kijkt op de streamingdienst. Een onderdeel van livestreaming is daarbij de compressie die de dienst uitvoert, waar het decoderen van de data weer bij jou thuis plaatsvindt. Dat proces zou gebaseerd zijn op ‘gestolen’ technologie, aldus Variety.

Chipfabrikant Breadcom heeft Netflix namelijk aangeklaagd voor het schenden van een achttal patenten. De aanklacht beschrijft onder anderen het stelen van de H.265 encoderingstechnologie. Kort door de bocht is dat encoding format de reden waarom je lekker met meerdere gebruikers in één huis tegelijkertijd kunt Netflixen. Het is tevens de reden waarom je mobiel kunt Netflixen zonder dat je data in één klap op is.

Het H.265 encoding format beschrijft de compressie en decompressie (of decodering) van de data tijdens het streamen van content. Videocontent kost namelijk klauwen vol data; full HD streamen op 60 frames per seconde kost zonder die techniek al 360 MB per seconde. Moet je na gaan hoeveel een van deze topfilms je dan zou kosten.

Gebruik je een dergelijke compressiemethode, dan wordt data een stuk efficiënter overgedragen. Hierdoor kost het veel minder bandbreedte om videocontent te streamen.

Hoe dan ook, Broadcom beweert dat Netflix die technologie gebruikt zonder dat daar ‘toestemming’ voor is gegeven. Volgens het Amerikaanse bedrijf heeft het de streamingdienst vorig jaar gevraagd om een compromis te sluiten, maar Netflix zou dit verzoek geweigerd hebben. Broadcom sleepte al eerder bedrijven voor de rechter met vergelijkbare aanklachten, maar tot dusver zonder succes. Of ze het leger van advocaten van Netflix dus kunnen verslaan, is nog maar de vraag.

