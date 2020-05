LG C9 review – OLED parel voor een lagere prijs

Deze toptelevisie uit 2019 is nu voor een mooie prijs te koop. Is het je aankoop waard?

In 2018 introduceerde LG de C8 en een jaar later kwam de C9 op de markt. De C8 is bij de meeste elektronicazaken niet meer te koop. Begin dit jaar was er nog een voorraadje her en der. Inmiddels kun je alleen nog de C9 kopen. Deze OLED-televisie beschikbaar met 55-inch of 65-inch. De LG C9 kwam in april 2019 op de markt voor een adviesprijs vanaf 2.499 euro. We zijn ruim een jaar verder en nu staat ‘ie voor 1.299 euro in je woonkamer. Tijd om de LG C9 eens te reviewen.

Deze review is voor het eerst een privé aankoop, want ik heb inderdaad de LG C9 gekocht voor 1.299 euro. Al meer dan een jaar ben ik op zoek naar een goede OLED-televisie, maar als gierige Hollander wil ik natuurlijk niet teveel betalen. Gezien de specificaties kwam de C9 met deze prijs als winnaar uit de bus. Met HDMI 2.1 is de tv klaar voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Je hebt een lage refresh rate wat ideaal is voor gaming en de kleuren op het OLED-paneel zagen er veelbelovend uit. Dit waren de belangrijkste redenen voor mij om de C9 aan te kopen. Maar hoe bevalt de televisie in de praktijk?

Uitpakken

Ik ben een rookie als het gaat om grote televisies. Het was dan ook een onderneming om het ding goed neer te zetten. De bijgeleverde handleiding van LG voor de installatie van de C9 is vrij duidelijk. Desalniettemin had ik er een YouTube-filmpje bij gezocht om de TV snel in elkaar te zetten. De standaard waar de televisie op staat weegt behoorlijk wat. Dit is gedaan om te voorkomen dat het flinterdunne OLED-scherm naar voren of naar achteren kan vallen. Na een minuut of 20 was mijn TV klaar om te gaan.

In gebruik

De LG C9 heb ik voor deze review grondig getest. Ik had hiervoor een slimme televisie van bijna zes jaar oud. Op het gebied van slimme TV’s is dit een enorme upgrade. De LG C9 draait op WebOS en dit is een zeer vriendelijk besturingssysteem van de Zuid-Koreaanse techgigant. Je kunt de tv zowel via WiFi als met de kabel verbinden met het internet. Ik heb de kabel gehangen aan mijn TV, zodat onder andere 4K HDR content op Netflix zo snel mogelijk geladen kan worden. Ook software updates worden met bekabeld internet natuurlijk het snelste binnengehaald.

WebOS in combinatie met de α9 Gen 2 Intelligent Processor werkt als een trein. Wisselen van Netflix, naar YouTube, naar je PlayStation of TV kijken gaat razendsnel. Helemaal als je de apps al had opgestart en deze in de achtergrond klaarstaan. De TV is niet alleen slim op het gebied van WebOS, maar ook in het gebruik. Zet je PlayStation 4 aan en de TV vraagt of je wil switchen naar de PS4. Start een game op en de LG kan zien of er ondersteuning is voor HDR of niet. Kleine dingen die het leven zeer aangenaam maken. Je kunt WebOS ook gebruik om Home IoT-apparaten te bedienen. Ik heb nog een ‘dom’ huis, dus had zelf geen slimme apparaten om te koppelen aan mijn televisie.

Om het uiterste uit de LG C9 te halen is geschikte content vinden een must. Op Netflix kun je zoeken op Dolby Vision. Dit is een HDR-standaard waar deze tv mee werkt. Een film of serie in deze 4K HDR kwaliteit bekijken geeft een totaal andere kijkervaring dan je misschien normaal gewend bent. Zelfs een natuurdocumentaire is indrukwekkend, terwijl ik normaal gesproken dit soort dingen niet kijk.

De speakers van de LG C9 scoren een zesje. Persoonlijk heb ik er mijn geluidsset op aangesloten en het is ook aanbevolen dit te doen. Bij een mooie TV hoort immers goed geluid. Die bioscoopervaring op beeld wil je ook naar audio vertalen. De standaard speakers geven die ervaring niet.

Je eigen bioscoop

In deze tijden van corona is de bioscoop een plek waar je nu liever niet komt. Met de LG C9 haal je terecht een bioscoop in huis. Wanneer de filmmaker goed gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden krijg je echt een bijzondere kijkervaring. Hoe meer kleuren en hoe adembenemender de scène, hoe groter het wow-effect. Dat gezegd hebbende. In de bioscoop kijk je niet naar het NOS Journaal of RTL Nieuws. En ‘ouderwets’ tv kijken is überhaupt niet iets dat ik vaak doe. Zet je het journaal wel aan, dan voelt de LG C9 ineens heel confronterend. De nieuwslezer is groot, de dramatische beelden van het journaal zijn groot en alles komt nog harder binnen dan je eigenlijk zou willen. Voor sporten als voetbal en Formule 1 is zo’n grote tv wél geniaal.

Gamen

Redenen om een LG C9 boven andere OLED-televisies te kiezen heeft te maken met gaming, zo ontdekten we ook in deze review het absolute nut. Iedereen die ook maar een beetje fan is van games zal de voordelen van een goede monitor beamen. De C9 heeft een inputlag van +- 13ms bij 60 Hz en +- 6 ms bij 120 Hz. Dat is ontzettend laag voor een televisie. Het resultaat is dat een game er mooi vloeiend uit komt te zien. Daarmee is de C9 ook toekomstbestendig, want games op de PlayStation 5 en de Xbox Series X zullen er geweldig uitzien op deze tv.

Nadelen

De indrukwekkende specificaties en mooie beelden zetten je bijna op een roze wolk. Maar natuurlijk heeft ook de LG C9 de nodige nadelen die in deze review aan bod komen. Zo is het goed om te weten dat je kunt gamen met Bluetooth verbonden oortjes, maar realiseer je dan wel dat de game-modus niet langer functioneert. Omdat Bluetooth een kleine vertraging van geluid met zich meebrengt werkt het niet met de game-modus voor een lagere input-lag. Die lagere input-lag is vooral essentieel tijdens multiplayer games waar je alles zo vloeiend mogelijk wil meemaken. Via de gewone speakers, of via een koptelefoon gamen dus.

Een ander (klein) nadeel is de afstandsbediening. De Magic Remote werkt top, maar is zeer gevoelig voor beweging. Deze moet je dus echt op de koffietafel leggen en niet naast je op de bank. Even opstaan van de bank of een nieuwe zitpositie aannemen en de afstandsbediening komt tot leven. Er komt dan een cursor in beeld. Een puntje om rekening mee te houden.

Het derde nadeel is dat overdag tv kijken niet altijd even geniaal is. Met name donkere beelden zijn soms moeilijk te zien in een kamer met veel daglicht. Een spannende horrorfilm dat zich afspeelt in een donker huis is niet aan te raden.

Conclusie

Met de LG C9 haal je de top van OLED-techniek in huis voor een inmiddels acceptabele prijs. Met een investering van 1.299 euro zit je de komende jaren gebakken. Je kunt films en series in hoge kwaliteit bekijken en games met een topervaring spelen. Ondergetekende is in elk geval zeer tevreden met deze aankoop!

Pluspunten

Geweldige kwaliteit

Inmiddels voor een acceptabele prijs te koop

WebOS is zeer vriendelijk in gebruik

Minpunten