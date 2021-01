LG gooit handdoek in de ring, stopt met smartphones? - Apparata

LG gaat waarschijnlijk stoppen met het maken van smartphones! Na miljarden aan verlies gooit het techbedrijf de handdoek in de ring.

LG CEO Kwon Bong-Seok onthult dat het merk waarschijnlijk gaat stoppen met het maken van smartphones. In een brief naar werknemers (via KoreanHerald) kondigt hij het spraakmakende nieuwtje aan. Er worden ook nog andere opties overwogen, maar er is hoe dan ook geen goed nieuws voor de smartphone-tak van de Zuid-Koreanen.

LG stopt met smartphones?

Het gaat al jaren niet goed met de smartphone-tak van LG. Ondanks vele innovaties, waaronder de LG Wing en oprolbare toestellen, komt het bedrijf de verzadigde markt ogenschijnlijk niet binnen. Volgens de brief, in handen van het Zuid-Koreaanse medium, verloor LG in de afgelopen vijf jaar 5 biljoen won, omgerekend ruim €3,7 miljard. Daarom gaat het bedrijf actie ondernemen.

Omdat de concurrentie in de wereldwijde markt van mobiele apparaten steeds heftiger wordt, is het tijd voor LG om wat moeilijke beslissingen te gaan nemen. We overwegen alle mogelijk opties, waaronder verkoop van de divisie, terugtrekken uit de markt en het verkleinen van onze smartphone tak. Kwon Bong-Seok in een brief aan LG werknemers

Kortom, dat belooft niet veel goeds voor LG en diens smartphones. Of de werknemers, natuurlijk. Toch probeert Bong-Seok iedereen van de smartphone-divisie gerust te stellen. Ongeacht de nieuwe richting die onze smartphone afdeling in zal gaan, zou iedereen in dienst kunnen blijven.

Vervolgens zegt hij wel dat maar 60% van de betreffende werknemers overgeplaatst kan worden. Wat er met de andere 40% gebeurt, is niet duidelijk, maar we kunnen wel raden.

Er is vooralsnog geen definitieve beslissing genomen over de smartphones van LG. Maar dat het slecht gaat, is mede dankzij de brief en de verloren miljarden overduidelijk.