LG komt met een buigbaar OLED game monitor - Apparata

Een buigbaar OLED game monitor van LG. Wat moet je je daar bij voorstellen? Nou, de Koreanen geven een hint.

Het is januari en dat betekent dat de grootste techbeurs ter wereld weer gaat beginnen. CES 2021! Door corona bestaat het ‘feest’ voornamelijk uit virtuele presentaties. Dat mag de pret echter niet drukken. LG heeft iets bijzonders op het programma staan, namelijk een buigbaar OLED game monitor.

LG buigbaar OLED game monitor

Voluit noemen ze het een Bendable CSO display met een formaat van 48-inch. CSO staat voor Cinematic Sound OLED. Het is niet zo dat je het scherm helemaal kunt opvouwen. Deze technologie is bedacht om te kunnen switchen tussen een gebogen en een statisch scherm. Met het spelen van games is een gebogen scherm van toegevoegde waarde. De game wereld vouwt zich als het ware om je heen. Kijk je echter een film of serie op het scherm, dan is een statisch display beter. Je hebt dus het beste van twee werelden. Er is ondersteuning voor een variabele verversingssnelheid. Deze varieert desgewenst van 40Hz tot en met 120Hz.

De onthulling van het Bendable CSO display is op CES 2021. Het is afwachten op de eerste bewegende beelden van de bijzondere monitor van LG.