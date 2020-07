LG komt met programma voor kapotte OLED TV

LG heeft een reparatieprogramma opgestart voor klanten die te maken hebben met een kapotte OLED TV.

Er is iets aan de hand met de OLED TV van LG. Tenminste, in ieder geval in Zuid-Korea. In het thuisland van het Aziatische merk is een reparatieprogramma opgestart. Het gaat hier om OLED televisies van het merk die sinds 2016 worden verkocht.

Het probleem zou gerelateerd zijn aan de voedingskabel van de televisie. De OLED TV krijgt vervolgens met eventuele oververhitting te maken en kan daardoor kapot gaan. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is het issue alleen gerelateerd aan televisies in Zuid-Korea. Hier in Europa (en de rest van de wereld) hoeven we ons voorlopig geen zorgen te maken. Wel is het zo dat LG een onderzoek is gestart naar andere markten om problemen uit te sluiten.

Het vermoeden bestaat dat ongeveer 60.000 OLED TV’s van LG te maken hebben met het potentiële probleem. Van 22.000 televisies is de voedingskabel al reeds vervangen. Het reparatieprogramma is een initiatief van LG zelf. Ze hebben het programma vrijwillig opgestart om getroffen klanten tegemoet te komen. LG behoort tot één van de meest toonaangevende merken als het gaat om OLED TV’s. (via The Verge, Yonhap News, ZDnet)