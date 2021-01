LG kondigt buigbare OLED TV / gaming monitor hybride aan - Apparata

LG heeft iets nieuws, namelijk een hybride van een curved gaming monitor en rechte flat screen TV, dankzij het buigbare OLED scherm.

Tijdens CES 2021 toont LG hun nieuwste innovatie op het gebied van displays aan in de vorm van een buigbare OLED TV monitor hybride. De LG Bendable Cinematic Sound OLED (CSO) is zowel plat als met een kromming te gebruiken. Al met al lijkt het de perfecte toevoeging aan de multimedia-man cave van de toegewijde gamer en streamingliefhebber.

LG OLED gaming monitor TV hybride

LG kondigt vandaag ’s werelds eerste OLED hybride display aan, dat zowel geschikt is voor gamen als voor het kijken van TV dankzij het buigbare scherm. In gebogen stand (een kromming van 1000R, ofwel een radius van 1000mm) is het scherm perfect om mee te gamen. De speler wordt zo helemaal in de game gezogen.

Maar voor TV kijken is die kromming niet per se fijn. Zeker niet als je met meerdere mensen kijkt, want de kijkhoeken zijn bij gebogen schermen wat anders dan gewend. In dat geval maak je het scherm weer recht en voilà, je hebt een gewone 48-inch OLED TV.

Wat de TV nog interessanter maakt, is de solide set aan specs. Met een reactietijd van 0.1 milliseconden en een variabele ververssnelheid van 40Hz tot 120Hz is de monitor meer dan geschikt om op te gamen.

Ook zit er een nieuw geluidssysteem ingebouwd, waarbij de monitor trilt. Voor de duidelijkheid de buigbare LG OLED TV monitor hybride heeft geen speakers, maar trilt om een meeslepende sensatie te creëren. Mij lijkt het vooral een irritante feature, maar volgens LG creëert het ‘indrukwekkend geluid’.

LG heeft nog geen prijs van de gloednieuwe monitor genoemd en ook de resolutie blijft nog even een mysterie. Het is hoe dan ook interessant om te zien of een dergelijke combinatie van features aanslaat bij de gamer/TV kijker.