LG onthult V60 ThinQ met 2 schermen

Als je goed je best doet hoef je niet snel naar een oplader te grijpen met de nieuwe LG V60.





Met het wegvallen van het Mobile World Congress kiezen techbedrijven er zelf voor om een moment uit te kiezen om een nieuw apparaat aan te kondigen. Vandaag deed LG dat met de nieuwe V60 ThinQ.

De specificaties klinken in elk geval veelbelovend. De smartphone heeft een 6.8-inch OLED-scherm met een resolutie van 2460 x 1080. Onder de kap een krachtige Snapdragon 865 processor van Qualcomm. Zoals je van een vlaggenschip mag verwachten is de V60 ThinQ compatibel met 5G.

De smartphone heeft een batterij met een capaciteit van maar liefst 5.000mAh. Er is sprake van 128 GB of 256 GB opslag in combinatie met 8 GB werkgeheugen. Het toestel beschikt over drie camera’s. Een 64 megapixel main camera, een 13 mp groothoeklens en als derde een ToF (Time of Flight) camerasensor. Aan de voorkant zit een 10 mp selfiecamera.

Wat meteen opvalt is het feit dat de V60 ThinQ een ingang heeft voor een koptelefoon. Dat zie je eigenlijk niet meer onder high-end smartphones. LG heeft daarmee een unieke troef in handen. Een andere unieke touch is het feit dat er een tweede display is verwerkt in het hoesje van de V60. De smartphone gaat concurreren met onder meer de Samsung Galaxy S20.

Helaas is op dit moment nog niet bekend wat het toestel in Nederland moet gaan kosten. De V60 ThinQ verschijnt in mei.