LG oprolbare OLED TV kost je 74.000 euro - Apparata

Dus jij bent toe aan een nieuwe televisie? Misschien dat deze oprolbare LG TV mooi staat in de woonkamer.

Voor de gemiddelde consument is 1.000 euro voor een OLED televisie al een serieuze aanschaf. Laat staan als je naar de winkel gaat om een tv van grofweg 74.000 euro te kopen. Het kan, als je in Zuid-Korea woont tenminste. In het thuisland heeft LG een wel heel bijzondere oprolbare OLED TV op de markt bracht.

De televisie heet voluit LG Signature OLED TV R . Het apparaat is 65-inch groot en heeft ondersteuning voor 4K. Dat mag ook wel voor het geld dat ze ervoor vragen denk je misschien. Maar de echte party truc zit hem in het feit dat je de TV kunt verstoppen. Stel je krijgt visite op bezoek en je wilt geen groot scherm in je woonkamer hebben staan. Een 65-inch TV in een (kleine) kamer valt nogal op.

In Zuid-Korea kost de televisie 100 miljoen Koreaanse won. Dat komt omgerekend neer op een Nederlandse prijs van zo’n 74.000 euro. Er is keuze uit vier verschillende kleuren. De TV heeft een mooie aluminium standaard als omhulsel. Het is niet bekend of de televisie ook naar Europa komt, maar reken er maar niet op. De oprolbare LG OLED TV spreekt een hele kleine markt aan.