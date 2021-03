LG oprolbare TV naar Nederland, kost een ongekend fortuin - Apparata

Foto @LG

Na een beperkte lancering in Zuid-Korea is Europa aan de beurt voor de oprolbare LG OLED-TV. Het scherm kost wel een letterlijk fortuin, dus wees gewaarschuwd!

LG zet de website voor de aankomende Signature Oled R oprolbare televisie online. Het concept is al een tijdje bekend; de TV komt met één druk op de knop uit een rechthoekig kastje gerold. Tot dusver was de 65″-inch OLED-TV alleen in thuisland Zuid-Korea beschikbaar. Nu komt ’s werelds eerste oprolbare TV naar Europa, maar de prijs is even schrikken.

LG’s oprolbare TV kost een fortuin

Geïnteresseerden kunnen de televisie vanaf deze week pre-orderen voor het absurde bedrag van €99.999 (of £99.999 in het Verenigd Koninkrijk). Om nog verder te illustreren hoe exclusief het beeldscherm is; je moet de oprolbare LG TV van te voren bestellen omdat ze alleen op bestelling gemaakt worden. Zelfs LG snapt dus dat eigenlijk niemand, behalve een kleine (extreem rijke) groep early adopters hier interesse in zal hebben. Daarom vindt er vooralsnog geen massaproductie plaats.

Uiteraard is de oprolbare TV van LG ook niet zomaar een televisietje; het zou zomaar ooit de standaard vormfactor van een dergelijk beeldscherm kunnen worden. Daar gaan miljoenen aan ontwikkeling en onderzoek in zitten. LG is er dan ook al jaren mee bezig. In 2018 toonde de techfabrikant het eerste prototype.

Kortom, ben je geïnteresseerd in een oprolbare, prachtig ontworpen, sci-fi-televisie (en ben je miljonair), dan is LG’s innovatieve nieuwe scherm nu te bestellen. En mocht je nog gasten zoeken voor een avondje oprolbare thuisbioscoop, bel me maar!

Lees ook: LG kondigt buigbare OLED TV / gaming monitor hybride aan