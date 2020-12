LG QNED miniLED TV is de opvolger van LCD - Apparata

LG introduceert hun gloednieuwe QNED TV die aangedreven wordt door miniLED, de opvolger van LCD.

MiniLED lijkt langzaam naar de consument te komen. Gisteren lekte dat Apple de evolutie van LCD gaat toepassen en nu kondigt LG officieel een miniLED TV aan, de QNED serie. Maar wat maakt de nieuwe technologie de volgende stap van LCD?

LG QNED miniLED TV

Met de introductie van de LG QNED miniLED serie komt het Zuid-Koreaanse merk voor het eerst met de nieuwe TV technologie. Naar eigen zeggen werkt het aan 10 nieuwe 4K en 8K televisies met miniLED. Welke configuraties we precies kunnen verwachten is niet helemaal duidelijk; we weten alleen dat de grootste TV in de reeks 86-inch zal zijn.

Verder weten we dat de nieuwe technologie nog nauwelijks beschikbaar is, maar de TV-game kan veranderen. MiniLED is de opvolger van LCD, waarbij de backlight het licht creëert. Het grote voordeel van miniLED is dat die backlight onderverdeeld is in tienduizenden miniLED-lampjes. Hierdoor heeft de televisie meer dimmingzones, in het geval van de LG’s QNED miniLED toestellen tot 2500.

Praktisch betekent het dat de TV preciezer licht en donker kan regelen. Contrast wordt op die manier hoger en de lichtsterkte gaat ook flink omhoog. Wat dat betreft neemt het een voordeel van OLED over (die dat nog veel exacter kan). Het geheel werkt daarentegen nog steeds zoals een LCD; liquid crystal diodes geven het licht van de backlight als het ware door.

Op het aankomende CES 2021 (dat volledig digitaal zal plaatsvinden) laat LG meer van hun aankomende miniLED TV’s zien.