LG Rollable heeft automatisch uitrolbaar display (video) - Apparata

LG toont een bijzonder nieuw design in de vorm van de Rollable, met een automatisch uitrolbaar flexibel display.

Er is een nieuwe trend aan het opkomen die de smartphone- en tablet-industrie volledig op z’n kop kan zetten. LG teaset tijdens CES 2021 namelijk een smartphone met automatisch uitrolbaar display vermoedelijk onder de noemer Rollable.

LG Rollable met automatisch uitrolbaar display

Tijdens de presentatie van LG toont het Zuid-Koreaanse bedrijf een bijzonder nieuw toestel, waarschijnlijk Rollable genaamd. De presentatie opent (2:06) met de bijzondere display-technologie, waarbij het merk aan het einde (28:25) nogmaals de feature in actie laat zien.

Het toestel hanteert praktisch hetzelfde concept als als de OPPO X 2021. Een internet mechanisme schuift automatisch uit waardoor het scherm en de smartphone zelf groter worden. Dat gebeurt op basis van een flexibel display dat kan oprollen. Zoals we in het gelinkte OPPO-artikel al stellen, levert dat een hoop voordelen op.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het feit dat je geen vouw meer in het midden van het scherm meer hebt? Zoals we ondertussen wel weten, is juist de vouw kwetsbaar voor bijvoorbeeld het weer. Tegelijkertijd levert het scharnier mogelijk problemen op. Bij het design van LG en OPPO is ook dat verleden tijd, omdat alle beweging internet gebeurt. Er kan zo moeilijker vuil binnenkomen.

Hoe dan ook, LG teaset al langer de Rollable, die perfect binnen de experimentele filosofie van het bedrijf past. Eerder brachten de Zuid-Koreanen immers al de bijzondere en innovatieve LG Wing uit. Het is overigens nog niet duidelijk hoever de productie van de Rollable is en of we het toestel net als die van OPPO ook dit jaar mogen verwachten.