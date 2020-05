LG smartphone reclame promoot foto’s onder rokjes maken

Ongevraagd ongepaste foto’s met een LG smartphone maken. Grappig of ronduit smerig? Volgens deze LG smartphone reclame dat eerste.

De prijs voor de meest ongemakkelijke reclame gaat naar LG. Een recente marketingcampagne van de Poolse tak van de Zuid-Koreaanse smartphone-maker blijkt een PR nachtmerrie. In de onderstaande video is een oude man te zien die ongewenst foto’s van een jonge dame maakt. En kennelijk is het dubbele scherm van de LG V60 daar ideaal voor. Nu resteert de vraag: wie bij LG dacht dat deze smartphone reclame een goed idee was?!

LG faalt

LG’s Poolse tak deelde recentelijk de onderstaande video op videoplatform TikTok. Het filmpje, gedeeld door een verontwaardigde Twitter-gebruiker, is ondertussen door LG offline gehaald. Maar hoezo is het filmpje ooit online gegaan?

In de video is een oude man te zien die met zijn dual-screen LG ongevraagd foto’s van een meid maakt. Ze denkt hem te betrappen, maar als ze de telefoon van de man afpakt, ziet ze alleen selfies van de viezerik. De vrouw verontschuldigt zich en loopt verder. Dan blijkt dat ze de verkeerde kant op swipete en dat de man wel degelijk foto’s van haar achterwerk maakte.

WTF este TikTok de LG Polonia?? pic.twitter.com/972LrVefuy — Rubén Chicharro (@rubenchicharro) May 23, 2020

Humor, maar behoorlijk onsmakelijk

Nu is de smartphone reclame overduidelijk als grapje bedoeld. De oude man – iemand met een masker op – schiet wat kiekjes van een mooie blondine onder het genot van Gunther’s Ding Dong (Touch My Tralala). Het uitzonderlijk sensuele nummer is natuurlijk niet serieus te nemen en zo ook de video zelf.

Maar dat neemt niet weg dat dit soort voyeurisme wel degelijk voor komt. Sterker nog, het fotograferen onder rokjes is veelal illegaal. Toch vonden de makers het een goed idee om met deze controversiële daad een smartphone to promoten.

LG verwijdert de video

Zoals gezegd heeft LG de video snel weer offline gehaald. In een statement tegenover PhoneArena bieden ze hun excuses aan. “Een recente video gepubliceerd door LG Polen volgde niet het goedkeuringsproces voor social media content. Het haalde niet ons standaard en het beleid van LG Electronics; de video is direct verwijderd. We bieden onze excuses aan voor de aanstoot die deze ondoordachte video eventueel heeft gegeven. We gaan proberen te voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt.”