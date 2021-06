LG Velvet 2 Pro is een flagship killer die nooit zal killen - Apparata

Foto van de originele LG Velvet (@LG)

Helaas zal de LG Velvet 2 Pro nooit op de markt komen. Nou ja, gelukkig voor cuncurrenten, want het toestel heeft keiharde flagship killer-kwaliteiten.

In april kwam het nieuws naar buiten dat LG stopt met het maken van smartphones. Daardoor kwam onder andere de innovatieve LG Rollable in limbo terecht. Hartstikke zonde voor de verloren technologie. Ook de LG Velvet 2 Pro zal nooit het daglicht zien, waardoor we nooit zullen meemaken hoe de potentiële flagship killer voor een comeback kon zorgen.

LG Velvet 2 Pro

Een lekker publiceert op Twitter details van de betreffende LG-smartphone (via AndroidAuthority). Daaruit blijkt dat de smartphone afhankelijk van de prijs een regelrechte flagship killer had kunnen worden. Voornamelijk de gloednieuwe Snapdragon 888 had de LG Velvet 2 Pro een keiharde killer kunnen maken.

Verder zou het toestel volgens de gelekte specs uitgerust worden met een 6,8-inch OLED-display (1080p resolutie). Het scherm zou daarnaast een refresh rate van maar liefst 120Hz meekrijgen. Kortom, wat betreft rekenkracht en high-end scherm zit het meer dan goed.

This is the LG Velvet 2 Pro (LG Rainbow) marketing materials. (with English translations) pic.twitter.com/MsVYFQeTOK — Tron ❂ #WWDC21 #MicrosoftEvent (@FrontTron) June 3, 2021

Wat het toestel onderscheidt van een echt vlaggenschip, zijn de overigens specs. Niet dat de rest slecht is, maar het merk moet ergens wat kantjes er vanaf lopen om een schappelijke prijs te kunnen blijven vragen. Zo kreeg het toestel volgens de lekkers ‘maar’ 8GB RAM, 128GB opslagruimte en een batterij van 4,500mAh. Tot slot zou de smartphone met een hoofdcamera van 64 megapixels foto’s maken.

Kortom, een hartstikke solide toestel. Het origineel kwam voor rond de €400 uit. Ervan uitgaande dat de 2 Pro-variant iets duurder zou zijn, hebben we het alsnog over een toestel dat maximaal €600 zou kosten. Daarmee had LG zich kunnen meten met de energie die OnePlus ook ooit had.

Helaas zal dat nooit gebeuren, aangezien LG de Velvet 2 Pro alleen enkele duizenden keren heeft geproduceerd. Werknemers mochten na de sluiting van de smartphone-tak een Velvet 2 Pro van het merk kopen.