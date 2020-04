Ook de LG Velvet krijgt een toffe hoes met tweede display

Foto @LG

LG zal hun futuristische display hoes met tweede display ook voor de LG Velvet uitbrengen.

Recentelijk leerden we meer over de aankomende LG Velvet, een minimalistische smartphone die ergens in de mid-range gaat zitten. Maar wat LG in deze uniek maakt is een optionele gadget die eigenlijk veel meer fabrikanten aan zouden moeten bieden. We hebben het dan natuurlijk over de display-hoes die een extra display aan de ‘gewone’ smartphone toevoegt. En boem, zo heb je een conventionele smartphone omgetoverd tot een budget Galaxy Fold.

LG Velvet display hoes

We moeten nog een ruime week moeten wachten op de officiële onthulling van het toestel. Wel maakt LG nu al bekend dat ook de LG Velvet een optionele hoes met extra scherm zal ondersteunen. We zagen deze technologie al eerder voorbij komen bij bijvoorbeeld de V60 ThinQ.

De hoes was tot dusver altijd een weerspiegeling van de bijbehorende smartphone. Met andere woorden, de LG Velvet display hoes krijgt dus waarschijnlijk ook een 6,8-inch OLED-scherm met 20,5:9 beeldverhouding. Nu hoeven we niet te doen alsof dit een essentiële toevoeging is aan de smartphone. Maar voor de multitaskers onder ons is dit een zegen. Tijdens het Netflixen kun je bijvoorbeeld even een appje schrijven. Of wat dacht je van het beantwoorden van een mailtje en ondertussen even wat opzoeken op Google. Overbodige luxe, maar desalniettemin luxe!

Prijs nog onbekend

Bij mid-rangers is het daarbij wel altijd zo dat de prijs een hoop doet. Een goede mid-ranger voor een hoge prijs wordt al gauw een karige high-end smartphone. Een goede mid-ranger voor een lage prijs genereert dan weer een budget topper-vibe. De prijs van de LG Velvet en de optionele display hoes houd je voor nu nog even van ons tegoed.

Op 7 mei onthult het Zuid-Koreaanse techmerk de LG Velvet officieel, waarna hij vanaf 15 mei in de winkels zal liggen. Dat is, Zuid-Koreaanse winkels. Of er een internationale release zal komen is nog niet helemaal duidelijk.