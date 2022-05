LG vindt nieuwe 48 inch OLED gamemonitor doodnormaal

LG kondigt drie nieuwe Ultragear gamemonitoren aan waaronder de eerste 48-inch OLED krachtpatser van het merk

De nieuwe LG Ultragear reeks bestaat uit drie monitoren, de 32GQ950, de 32GQ850 en de 48GQ900. Die eerste twee zijn 32-inch groot, maar die derde is het grote nieuws. Het 48-inch grote bakbeest is namelijk het eerst LG Ultragear OLED gamescherm van het merk.

Gamechanger

Toch wel een mijlpaaltje voor het merk. De eerste OLED-gamingmonitor van LG. Meteen maar een 48 inch 4K scherm met een verversingsfrequentie van 120 hertz en een responstijd van 0,1 milliseconde. Het scherm heeft een randloos ontwerp en biedt het diepe contrast en de crispy kleuren waar OLED om bekend staat. De monitor is voorzien van een antireflectielaag, dus niets kan je aandacht nog van het scherm halen.

32 Inch modellen

Nog even de andere twee monitoren. Zeker ook geen stakkers. Beiden zijn 32 inch monitoren met een Nano IPS display. Beiden hebben een responstijd van 1 milliseconde. In tegenstelling tot de 48 inch monitor hebben deze monitoren flexibele standaards waardoor ze in hoogte verstelbaar zijn en kunnen draaien en kantelen.

De LG Ultragear 32GQ950 is een 4K monitor met een resolutie van 3.840 x 2.160 pixels. Hij is voorzien van ATW Polarizer technologie en dat zou volgens LG moeten zorgen voor verbluffende kleuren, diepe zwarttinten en sterke contrasten. Dat alles onder een brede kijkhoek.

De LG Ultragear 32GQ850 is een QHD monitor met een resolutie van 2.560 x1.440 pixels. Alledrie de monitoren zijn voorzien van een koptelefoonaansluiting met ondersteuning voor surround sound DTS. Ideaal voor het gamen, al zullen de die hard gamers er waarschijnlijk de voorkeur aan geven om de hoofdtelefoon rechtstreeks op de PC of de console aan te sluiten.

Prijzen zijn nog niet bekend, al verwachten wij dat het 48 inch OLED beest wel een aardig centje zal gaan kosten. We moeten nog wel even wachten, de monitoren komen nog deze maand op de Japanse markt. Amerika, Europa en de rest van Azië moeten nog even wachten, maar volgen hopelijk snel.