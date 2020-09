LG Wing teardown toont innovatief T-scharnier (video) - Apparata

Foto @JerryRigEverything

In de teardown van de LG Wing komt de unieke, futuristische smartphone stevig onder de loep te liggen en zien we het innovatieve scharnier dat de T-vorm mogelijk maakt.

Toen we de LG Wing voor het eerst zagen, konden we onze ogen bijna niet geloven. Het unieke T-vormige design is nuttig, innovatief en behoorlijk futuristisch. Ondertussen weten we ook dat er een flink prijskaartje aan hangt, maar is het de prijs van ruim €800 waard? De LG Wing teardown van JerryRigEverything geeft in elk geval een hoop vertrouwen in het concept.

LG Wing teardown

YouTuber JerryRigEverything is doorgaans van het slopen, maar voor de LG Wing maakt hij in deze teardown (voorlopig) een uitzondering. Hij haalt de innovatieve smartphone namelijk zorgvuldig uit elkaar. Dat geeft ons een kans om het unieke scharnier van de T-vormige smartphone te bestuderen.

Bij tests merkt Jerry dat het mechanisme heel soepel loopt. Er is een lichte hoeveelheid kracht nodig om het toestel open en dicht te klappen. Het scharnierpunt is uitgerust met enkele stevige veren.

Het meest opvallende aan het concept is daarentegen een klein (ogenschijnlijk) hydraulisch stoppertje. De piepkleine constructie vangt kleine schokken op om het open en dichtklappen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uiteraard oefenen de veren flink wat druk uit en ook bobbelige wegen of een onhandige behandeling kunnen het scharniersysteem beschadigen. Vandaag het kleine onderdeeltje.

Specs

De LG Wing teardown maakt snel duidelijk dat het hier om een solide mechanische constructie gaat die ogenschijnlijk een stukje simpeler is dan bijvoorbeeld het opvouwbare design van een Samsung Galaxy Fold. Dat geeft in elk geval op een oppervlakkig niveau wat extra vertrouwen in de smartphone.

Verder komt de LG Wing met een Qualcomm Snapdragon 765G (met 5G ondersteuning), 8GB RAM, 128 of 256GB opslagruimte en een 4000mAh batterij. De alle overige specs hier.