LG’s 4K projector lost grootste probleem met projectoren op

LG

Het grootste probleem met projectoren is opgelost, de LG 4K projector staat zo dichtbij je muur dat hij helemaal niet meer opvalt

De doeken zijn van het nieuwste apparaat van LG gehaald. Het vlaggenschip CineBeam ultra-short throw (UST) projector, model HU915QE is gelanceerd. Projectoren zijn wel leuk een aardig, maar het is altijd lastig neer te zetten in je woonkamer, omdat het een flinke afstand moet overbruggen. Dat is nu over want de nieuwe projector kan op slechts 9,8 cm van een muur worden geplaatst.

LG 4K projector

De 4K driekanaals laserprojector schiet een superhelder beeld van 3.700 ANSI lumen dat 100 inch meet wanneer het op een kleine afstand van een muur wordt geplaatst, dankzij een uitstekende projectieverhouding van 0,19. Concurrenten hebben vaak zeker een afstand nodig van 24,9 cm om hetzelfde diagonale beeldformaat van 100 inch te bereiken. En die 15 centimeter maken echt wel een verschil als je het apparaat in je woonkamer zou willen plaatsten.

LG

Wil je echt een thuisbioscoop maken en heb je wat geld over? Ga dan voor het nieuwe Ambient Light Rejection (ALR)-scherm, waarmee je een gigantisch 120-inch beeld met verbeterd contrast krijgt. Dit kost zomaar nog eens duizend euro. De projector heeft sowieso een geïntegreerde 40 W 2.2-kanaals luidspreker, of een drietal HDMI eARC-poorten om het meeste uit uw thuisbioscoopgeluidsopstelling te halen.

Streaming

De LG 4K projector draait op webOS, wat betekent dat je gemakkelijk toegang hebt tot al je favoriete streamingdiensten. Waaronder natuurlijk Netflix. Dit is voor andere Android-projectoren nog altijd lastig. Tevens heeft het ondersteuning voor schermspiegeling.

Het bedrijf heeft gezegd dat de projector in de eerste helft van 2022 beschikbaar zal zijn. Eerst in Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten, gevolgd door Latijns-Amerika en Azië.” Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken maar op een startprijs van ongeveer zesduizend euro.