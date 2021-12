LG’s design TV heeft een gemotoriseerde hoes

LG

De nieuwste OLED- TV van LG is totaal gericht op design en heeft daarom ook een gemotoriseerde hoes. Lees hier wat je er mee kan doen.

De LG- groep is op allerlei terreinen actief. Denk aan chemie, technologie, energie en financiering. De Zuid- Koreaanse bedrijvengroep is ook heel goed in het maken van TV’s. En dat bewijzen ze dit keer weer met een nieuwe OLED- TV die er grandioos uit ziet.

LG TV met gemotoriseerde hoes

LG heeft de 65-inch LG OLED Evo TV een make-over gegeven. Hierbij heeft het bedrijf de TV onderdeel gemaakt van de ‘Object Collection’ en een hoes gegeven die je met een speciale afstandsbediening omhoog of omlaag kunt bewegen. Dit apparaat is gemaakt voor mensen die graag TV kijken, maar die ook design hoog in het vaandel hebben.

Je kijkt niet altijd TV. Dan is het een goed idee om het apparaat een andere functie te geven. Dat is het geval bij deze LG. Je kunt de TV namelijk gebruiken als klok of om muziek af te spelen. Dat is niet zo speciaal, dat kunnen andere TV’s ook. Maar dit apparaat heeft een hoes die je half naar beneden kan laten rollen. Je kunt kiezen uit de thema’s die LG biedt als je wilt dat het hele scherm zichtbaar is.

Kunst

Het is bedoeld om de TV een uiterlijk te geven van een kunstwerk. Of in ieder geval dat gevoel op te roepen. Het model is op een metalen ezel gemonteerd en kan hierdoor eenvoudig tegen een muur worden geplaatst, in plaats van opgehangen te worden. Zelfs de bewegende hoes lijkt op canvas, omdat er stof is gebruikt, met name stof van het Deense premium textielmerk Kvadrat. Bij jij in voor een dergelijke design- TV? Dan moet je wel flink betalen. De TV gaat rond de 8.000 euro kosten en komt in verschillende kleuren. Ben je de hoes zat, dan kan je gewoon een extra erbij kopen.