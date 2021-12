LG’s knotsgekke OLED schermen

LG heeft een set nieuwe gebogen OLED schermen gepresenteerd. Bekijk zelf hoe apart dit is!

Na kerst en nieuwjaar staat de eerstvolgende grote beurs op de agenda. Begin 2022 gaat de Consumer Electronics Show van start in Las Vegas. Beter bekend als CES. Alle grote techmerken zijn hier aanwezig, zo ook LG Display. En ze hebben wat leuks verzonnen om de aandacht te trekken.

Alle schermen die je ziet zijn concepts. Het is dus geen gegeven dat dit op de markt komt. Maar een bizar idee is het wel. Bijvoorbeeld het gebogen 55-inch OLED scherm, verpakt in een soort troon waar je op zit. Het moet een meer immense ervaring opleveren.

LG oled schermen

En wat te denken van dit verticale OLED-scherm. Dit is echt bizar. Je zit op een fiets en het scherm laat een virtuele omgeving zien. Zo lijkt het net of je ergens naartoe aan het fietsen bent. Met deze setup heb je in elk geval geen last van de lockdown en sluitende sportscholen. Je fietst overal naartoe, vanuit het comfort van je huis.

Dit en meer heeft LG Display meegenomen naar CES in Las Vegas. Klaar voor het publiek om uit te testen. Toegegeven, dit wil je zelf toch ook even proberen?