Libanezen overleven dankzij crypto

In een land waar de banken nauwelijks meer functioneren, bewijst crypto zijn waarde voor de Libanezen.

Crypto: gehaat bij machthebbers, geliefd bij rebellen

Westerse overheden houden niet van crypto, omdat er geen grip op is. Aan de andere kant is juist dat ook een reden voor overheden die op gespannen voet staan met het Westen, zoals die van Rusland, Iran en Noord-Korea, om crypto’s juist erg aantrekkelijk te vinden. Dat geldt ook voor de inwoners van landen als Libanon die op het punt staan om te vallen.

Libanezen overleven met crypto de instorting van de banken

Een drama waar je in Europa niet veel over hoort, maar wat wel de nodige ellende oplevert, is de situatie in Libanon. Als gevolg van de burgeroorlog in Syrië zijn geldstromen naar Libanon opgedroogd. Hierdoor is de lokale munt bijna niets meer waard.

De zwarte-marktkoers van de lokale munt, het Libanese pond, is met 40.000 LBP per dollar nog maar 5% van wat het was. Vergeleken met dit, is de bitcoin (nu met tweederde gedaald sinds het hoogtepunt) een enorm stabiele valuta.

Libanezen die dachten slim te zijn, en een dollarrekening op de bank openden, kwamen tot de onaangename ontdekking dat ze niet meer bij hun dollars kunnen. Deze banken keren nog maar € 0,15 per dollar uit.

Shoppen met bitcoin

Dat betekent een drama voor de bevolking, want import is niet meer te te betalen. Vanzelfsprekend zijn de Libanezen woedend, maar ze zitten niet bij de pakken neer. Libanezen doen nu massaal boodschappen in bitcoins omdat het banksysteem helemaal ontwricht is.

Hier bewijst Bitcoin (met stablecoins als Tether) zijn enorme waarde als valuta die, net als bijvoorbeeld goud, mismanagement door overheden en corrupte bankiers overleeft. Domweg omdat ze daar bijna geen grip op hebben.

Op een Bitcoinrekening kan je geen beslag leggen. Je kan ook geen haircut toepassen. Als de overheid en de banken niet je vriend zijn, zoals in Libanon, dan kan dat het verschil tussen leven en dood uitmaken.