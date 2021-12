Licht aan het einde van de tunnel voor Bitcoin

Maar boven de Bitcoin tunnel zitten nog een hoop rotsen die roet in het eten kunnen gooien.

De afgelopen maand heeft Bitcoin het zwaar gehad. De bekendste cryptocurrency is met tientallen procenten gedaald. Vandaag is voor het eerst sinds een lange tijd een kanteling te zien. Maar die kanteling is nog niet heel overtuigend. Kortom, het kan nog spannend worden of je er warmpjes bijzit met je Bitcoin voor kerst of niet.

Bitcoin is op het moment van schrijven zo’n vijf procent gestegen in 24 uur. Maar dat is slechts een kleine stijging als je naar het grote plaatje kijkt. Op het grote plaatje is Bitcoin wel zo’n 30 procent gedaald. Kortom, er moet nog veel gebeuren voor Bitcoin om er weer bovenop te komen. Het begon allemaal afgelopen nacht toen wij nog op één oor lagen. Toen sprong de coin naar boven met enkele procenten. Op dat niveau is de Bitcoin gedurende dag gebleven.

Echt doorbreken doet de cryptocurrency nog niet. De prijs staat op het moment van schrijven op 48.700 dollar op Coindesk. Pas als de 50k wordt doorbroken, en met enige overtuiging, pas dan kun je echt sprekend van een omkeerpunt. Licht aan het einde van de Bitcoin tunnel is in zicht, maar niemand weet hoe lang deze tunnel nog is.