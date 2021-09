Liegen over het aantal gebruikers? Dit social medium platform betaald hiervoor de prijs

Hoe meer gebruikers, hoe meer waarde je social medium platform heeft. Maar liegen hierover is niet slim. Daar betaald een platform nu een enorme prijs voor!

Social media platforms verdienen wel geld, maar komen hiermee vaak niet eens uit de kosten. De grote waarde zit hem in het aantal gebruikers. Dit nummer vertegenwoordigd de waarde van het bedrijf. En dat kan gigantisch zijn. Grote platformen zijn tegenwoordig beursgenoteerd en met meer gebruikers stijgt de koers. Zo ook bij Twitter. Zij beweerde dat ze meer gebruikers hadden, dan dat ze daadwerkelijk hebben.

‘Liegen’ over gebruikers social medium

Een leugen komt (bijna) altijd uit. Zelfs bij grote techbedrijven. Twitter gaat namelijk een goede 809 miljoen dollar betalen om te schikken in een collectieve rechtszaak. Reden hiertoe was dat aanklagers beweerde dat het bedrijf misleidende informatie heeft vrijgegeven over het aantal actieve gebruikers. De zaak stamt al uit 2016 en in de aanklacht staat dat het bedrijf gegevens achter heeft gehouden. Hieruit bleek dat het netwerk minder snel groeide. Uiteraard met het doel om de waarde van de aandelen hoog te houden.

Schikking

De mensen die de rechtszaak zijn begonnen zeggen dat Twitter al in 2015 is begonnen om de gebruikersbetrokkenheid te koppelen aan het aantal gebruikers van het social medium platform. Maar het bedrijf maakte het aantal actieve gebruikers niet bekend. Dit deden ze niet omdat hieruit zou kunnen blijken dat de groei minder werd, of zelfs afnam. Dat is altijd slecht voor een beurskoers.

Twitter ziet de schikking niet als schulderkenning. Ze zeggen dat de overeenkomst ‘geen bevinden van enige fout, aansprakelijkheid of wangedrag’ bevat. Kan niet anders dan dat een advocaat dit geschreven heeft. Maar goed, de rechtbank van Californië moet goedkeuring geven. Doen ze dit, dan zal het bedrijf betalen. En dat zal zelfs Twitter toch wel wat pijn doen.