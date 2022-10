Lightyear 0 auto haalt 1000 km op volle accu

De zeer aerodymanische vorm van de Lightyear 0, met de 5 m2 zonnepanelen, vormen het geheim van de 1000 km bereik. Plus nog enkele slimme foefjes. Bron Lightyear

Het Eindhovense bedrijf Lightyear heeft een stekkerauto ontwikkeld, de Lightyear 0, waarmee je 1000 km kan rijden zonder deze bij te hoeven laden. Hartje zomer zelfs nog meer, op gratis energie. Wat is hun geheim, waarmee ze zelfs giganten als Tesla kloppen?

Hierbij houden de claims over de Lightyear 0 niet op. In landen in de tropen en subtropen, zoals India, hoef je de auto zelfs zeven maanden per jaar helemaal niet meer op te laden. En zelfs in het wat minder zonnige Nederland kan je ook twee van de 12 maanden de laadpaal voorbijrijden.

Lightyear 0 met 5 vierkante meter zonnepanelen

De Eindhovenaren krijgen dit voor elkaar door gebruik te maken van geïntegreerde zonnepanelen in de carrosserie van de auto. Een auto staat namelijk bijna de hele dag stil. En de zon levert heel wat energie per vierkante meter, onder optimale omstandigheden zelfs tot 0,2 kilowattuur per uur bij een hoogste kwaliteit zonnepaneel. Een grote auto als de Lightyear 0 kan met in totaal 5 m2 zonnepaneel dus zeker wel enkele kilowatturen per dag opwekken.

Zeer aerodynamisch model

Niet alleen wekt deze auto zijn eigen energie op, ook is deze auto nog eens extreem zuinig. Dat bereikt Lightyear 0 door een zeer goede aerodynamica, die de ideale vorm zeer dicht benadert. De genoemde 1000 km geldt alleen voor lage snelheden. Maar zelfs op de snelweg kan je toch nog meer dan 500 km halen.

De Lightyear One, hier afgebeeld, is nu flink geredesigned en heet nu de Lightyear 0. Alexander Migl via Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

Lightyear 0 alleen voor de rijken, opvolger voor een middenklasseprijs

Dit eerste model, de Lightyear 0, is met € 250.000 niet geschikt voor de verschoppelingen der aarde. De opvolger, de Lightyear 2, is eind 2024 tot begin 2025 productieklaar en heeft een aanzienlijk vriendelijker prijskaartje, rond de € 30.000. Zeker nu elektriciteit steeds duurder wordt, en ook de olieprijzen omhoog gaan, zal deze auto wel eens een flink succes kunnen worden.

Gaat elektrisch rijden dan nu echt doorbreken?