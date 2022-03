Lijstje! Nieuwe films en series op HBO Max

HBO Max heeft bekendgemaakt wat er zoal binnenkort verschijnt op de streamingdienst.

Sinds 8 maart zijn we een nieuwe streamingdienst rijker in Nederland in de vorm van HBO Max. Vandaag is overigens de laatste kans dat je een abonnement kunt strikken met 50 procent korting. Dus mocht je een abonnement overwegen op de dienst, dan is het de moeite waard om daar vandaag nog even in te duiken.

HBO Max heeft bekendgemaakt dat er een kruiwagen met nieuwe films en series eraan zit te komen. Helaas koppelt de dienst er geen harde datum aan vast. Wanneer de nieuwe films of series precies verschijnen is niet bekend. HBO Max houdt het bij een binnenkort.

Het lijstje ziet er als volgt uit:

ONE PERFECT SHOT – zesdelige documentaire-serie van HBO van regisseur Ava DuVernay

THE INFORMANT – nieuwe Max Original serie uit Hongarije

THE THAW – nieuwe Max Original serie uit Polen

WE OWN THIS CITY – nieuwe HBO-serie van de makers van The Wire

THE BABY – nieuwe HBO-serie

THE INVISIBLE PILOT – nieuwe HBO documentaire-serie

BARRY – seizoen 3 van HBO-serie met Bill Hader

GENTLEMAN JACK – HBO-serie – seizoen 2

A BLACK LADY SKETCH SHOW – seizoen 3

TOKYO VICE – nieuwe Max Original serie

THE FLIGHT ATTENDANT – Max Original serie – seizoen 2

Vermoedelijk zien we deze titels ergens in de aankomende maand april verschijnen. Dat is in elk geval de associatie die ik maak met ‘binnenkort’.