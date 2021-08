Limited edition Nerf wapen ter ere van horrorfilm Alien

Het is 1979 als de allereerste Alien-film verschijnt en Nerf viert het 35-jarige bestaan van de horror filmreeks met een eigen wapen.

Want het feit dat de filmreeks 35 jaar bestaat wil Nerf niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Het bedrijf heeft een nieuw wapen gelanceerd onder de naam Nerf LMTD M41-A Pulse Blaster. Het gaat hier om een wapen dat ze in een gelimiteerde oplage gaan maken. Een echt collecters item dus.

De naam is niet toevallig gekozen. In de film gebruikt corporaal Dwayne Hicks een M41-A Pulse Blaster om de aliens te lijf te gaan. Een bekende quote uit de film is dat hij het wapen als zijn persoonlijke vriend ziet. Ach, die glorieuze eind jaren zeventig ook hè.

Het uiterlijk van de Nerf LMTD M41-A Pulse Blaster is geïnspireerd op het uiterlijk van het wapen uit de Alien films. De gun is wit van kleur, in combinatie met geel en zwart. Vanaf eind oktober is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor het wapen. Het stukje speelgoed is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Dat is misschien ook wel de ironie, die kinderen hebben vermoedelijk geen flauw idee wat de filmreeks Alien te maken heeft met dit wapen. De kosten van de op Alien geïnspireerde Nerf LMTD M41-A Pulse Blaster liggen op 95 dollar.