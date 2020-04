Hitserie Little Britain terug door Corona [video]

Eenmalige benefiet blijkt schot in de roos… Little Britain maakt nieuwe afleveringen.

Little Britain nam vanaf het jaar 2000 de Engelsen op de hak. Eerst maakten de Britse komieken David Walliams en Matt Lucas de show op de radio, maar er verschenen ook drie tv-series. Nadat de derde serie in 2005 was uitgebracht volgden er nog wat spin-offs en sporadisch thema-uitzendingen, bijvoorbeeld voor goede doelen.

Om jouw geheugen even op te frissen een video met de meest hilarische typetjes.

Of de mannen ooit nog een vervolg op de originele serie zouden maken was echter lang twijfelachtig.

Little Britain in Corona-tijd

Gisteravond was er op de BBC echter benefiet voor de slachtoffers van het Corona-virus. Tot ieders verrassing bleken ook de types uit Little Britain link te lijden onder het ongemak van de crisis. Een hilarische show (uiteraard thuis opgenomen) was het gevolg en de beelden gingen de wereld over.

Natuurlijk was er geen professionele grime. Ook andere special effects konden niet gemaakt worden. Hierdoor kreeg de zaak een nog absurdistischer karakter. Zo ging de voorraad pasta eraan voor de pruiken en gebeurde er veel meer.

Het succes leidt tot een ‘lockdown podcast’

De beelden van het duo gingen de wereld over. Dat bleef niet onopgemerkt, want inmiddels is bekend geworden dat het komische duo een speciale Podcast gaat beginnen onder de logische naam ‘Little Britain in lockdown’. Het eerste deel, bestaande uit een serie tips voor tijdens de lockdown gebaseerd op de originele karakters staat inmiddels online.

Natuurlijk kun je ook gewoon lekker bingewatchen of verder gamen.

Foto: het wassen beeld van Andy en Lou (karakteristieke types) uit Little Britain

via Wiki Commons