Zo kijk je Apple’s WWDC 20 live en dit verwachten we [video]

WWDC20 virtueel, maar men verwacht enorme onthullingen.

Door de Coronacrisis verloopt dit jaar ook voor Apple anders dan andere jaren. Veel presentaties werden uitgesteld en ook het jaarlijkse Worldwide Developers Congress 2020 leek even aan een zijden draadje te hangen. Inmiddels weten we beter, al wordt het congres door de Coronaperikelen deze keer volledig virtueel. De keynote-speech van de WWDC is ook dit jaar live te bekijken en wel op drie manieren.

Zo kijk je WWDC 2020 live

De WWDC20 begint vanaf 19 uur Nederlandse tijd. Bezitters van een Apple TV kunnen het icoon voor Apple events aanklikken. Daar kunnen ze live meekijken en ook voorgaande evenementen terugkijken.

Uiteraard kun je de livestream ook via YouTube volgen.

De derde mogelijkheid is om de livestream te volgen via de Apple-website.

Wat kunnen we verwachten van WWDC20?

In aanloop naar de WWDC20 regent het nieuws, lekken en andere geruchten. Sommigen lijken te vergeten dat het evenement een keynote speech is van een congres dat vooral voor ontwikkelaars bedoeld is.

We zullen dan ook vooral veel technische ontwikkelingen te horen krijgen. Verwachting is dat het nieuwe iOS 14 wordt aangekondigd. Daarmee ligt ook de aankondiging van de nieuwe versie van MacOS en iPadOS in de lijn der verwachting.

Daarnaast kan men technisch ingaan op de Airpods Studio, de eerste over-ear hoofdtelefoon. De belangrijkste onthullingen zullen naar verwachting betrekking hebben op de toepassing van de eigen ARM-chip in de MacBook en iMac. Uiteraard houden we je ook op deze site op de hoogte van al het nieuws als je WWDC20 niet live kunt volgen.