Deze populaire Netflix-serie krijgt een derde seizoen - Apparata

Goed nieuws als jij hebt genoten van het eerste seizoen van de Netflix-serie Locke & Key!

Een avontuur om lekker in weg te dromen. Zo kun je het beste het eerste seizoen van de Netflix-serie Locke & Key omschrijven. Het verhaal gaat over een huis vol geheimen, verborgen in sleutels die zich her en der in het huis begeven. Het verhaal is gebaseerd op het stripverhaal van Joe Hill en Gabriel Rodriguez.

Locke & Key

Het tweede seizoen van de serie moet nog verschijnen. In het verleden werd al bekend dat er groen licht was gegeven voor het maken van een tweede seizoen. Nu is er goed nieuws, want ook de komende jaren kun je nog blijven genieten van deze serie. Volgens Deadline heeft Netflix ook groen licht gegeven voor een derde seizoen van Locke & Key.

De bevestiging is natuurlijk ook fijn voor de cast en crew. Netflix kan soms harde beslissingen nemen in het wel of niet vernieuwen van een seizoen. In het verleden hebben we vaak genoeg gezien dat ook geliefde series bij fans geen nieuw seizoen krijgen, ondanks kritiek. Het tweede seizoen van de avontuurlijke Netflix-serie verschijnt ergens in 2021 op de Amerikaanse streamingdienst. Er zou nu de laatste hand worden gelegd aan het afronden van seizoen 2.