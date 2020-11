Logitech G Pro X Superlight is lichtgewicht game muis - Apparata

Met minder dan 63 gram in je handen levert de Logitech G Pro X Superlight een lichtgewicht ervaring.

Verzin maar eens een manier om de computermuis telkens door te ontwikkelen. Dat kan met ergonomie en slimme knoppen, maar natuurlijk ook met de manier waarop je de muis gebruikt. Een muis moet lekker in de hand liggen en gewicht is daarbij een belangrijk factor. Logitech G denkt met de Pro X Superlight het ultieme te bieden op het gebied van lichtgewicht muizen.

De Pro X Superlight weegt minder dan 63 gram. Het is volgens het bedrijf de lichtste draadloze esports gamingmuis tot nu toe. De muis is onder meer getest door de professionele Counter-Strike: Global Offensive speler Natus Vincere (NAVI) en Oleksandr Kostyliev, beter bekend als s1mple. Ze waren erg te spreken over de muis tijdens het gamen. De muis heeft een batterijduur tot 70 uur, daarna moet ‘ie aan de lader.

De nieuwe G Pro X Superlight zal deel uitmaken van de PRO Series van het merk. Deze serie is speciaal gericht op esporters die zoekende zijn naar de juiste uitrusting tijdens het spelen van games. De muis is begin december verkrijgbaar voor 149,99 euro. Je kunt de G Pro X Superlight onder andere bij Coolblue, Bol.com en de webshop van Logitech G aanschaffen.