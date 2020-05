Logitech gaming toetsenbord heeft een pittig prijskaartje

Wat zou jouw budget zijn voor een gaming toetsenbord van bijvoorbeeld Logitech? Deze is aan de prijs.

Een goede game pc kost je toch al gauw zo’n 1.000 euro. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Er is randapparatuur nodig om jouw setup compleet te maken. Een goede monitor, muis en toetsenbord zijn essentieel. Maar wat is je budget voor al die randapparatuur? Misschien heb jij wel je laatste centen gestoken in die ene puike videokaart. Dan is dit Logitech gaming toetsenbord misschien niet voor jou.

Dit is de nieuwe G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB van Logitech G, een zustermerk van Loigtech. Het is een submodel van de G915. Het grote verschil is dat dit kleinere toetsenbord geen numeriek toetsenblok heeft. Enkele belangrijke kenmerken van de Logitech G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED zijn mechanise toetsen met RGB-verlichting, een razendsnelle draadloze snelheid en een batterijduur tot 40 uur.

Dit gaming toetsenbord van Logitech heeft die LIGHTSPEED Wireless-technologie. Dit betekent een 1ms-rapportagesnelheid en tot 135 dagen draadloos gamen met uitgeschakelde verlichting. Dit laatste is op basis van 8 actieve gebruikersuren per dag. De RGB verlichting op het toetsenbord beschikt over zo’n 16,8 miljoen kleuren. Met de speciale Logitech G HUB Advanced Gaming Software kun je het toetsenbord personaliseren.

Maar ja, dan komt de prijs. Het gaming toetsebord van Logitech kost je 229 euro. De Logitech G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanisch is vanaf juni verkrijgbaar in de Benelux.