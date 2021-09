Logitech MX Keys Mini heeft batterijduur van vijf maanden!

Logitech presenteert een heerlijk minimalistisch draadloos Bluetooth-toetsenbord. De Logitech MX Keys Mini kan als je het goed doet vijf maanden op één acculading werken!

Wil je graag een draadloos toetsenbord, maar wil je het ook simpel houden? Dan is de Logitech MX Keys Mini waarschijnlijk nu al perfect voor je. Het is het nieuwste draadloze Logitech toetsenbord en het is de mini-versie van een reeds bekend toetsenbord uit – zoals Logitech het noemt – de Master Series.

Logitech MX Keys Mini

In eerste instantie is het dus een simpelere versie van de Logitech MX Keys. De Mini is bijvoorbeeld al simpeler in formaat, wat je trouwens wel het numpad kost. Het toetsenbord is volledig verlicht, maar dat kan je uitzetten.

Doe je dat, dan gaat de batterij van de Logitech MX Keys Mini wel vijf maanden mee! De verlichting is een groot deel van het verbruik, want met verlichting gaat hij tien dagen mee. Opladen gaat via USB-C en is zo gepiept. Apparaten verbinden gaat enkel via Bluetooth.

De lay-out van de MX Keys Mini is goed voor je. Dat beweert Logitech aan de hand van je schouderpositie. Door het formaat zitten je schouders perfect op één lijn, wat je postuur helpt. Ook is het toetsenbord ingesteld voor zowel Windows als MacOS, met toetsen die als functietoets of Command-toets gebruikt kunnen worden. Fn-functies van F6, F7 en F9 geven een dicteerfunctie (voor bijvoorbeeld Siri), emoji-functie en het aan- en uitzetten van je microfoon.

De MX Keys Mini is te krijgen in drie kleuren: zwart, wit en roze. Hij kost 109,99 euro en is nu verkrijgbaar.