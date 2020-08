Logitech onthult high-end racestuur voor je PlayStation 5

Het racestuur van Logitech is niet alleen geschikt voor de PlayStation 5, maar ook voor de Xbox consoles en voor je computer.

Maak kennis met de Logitech G923. Het nieuwste racestuur van het merk. Je kunt hem aansluiten op je PlayStation 4 en straks ook de PlayStation 5. Tevens is er een versie voor de Xbox One, die later ook weer werkt met de Xbox Series X. Zowel de PS als de Xbox-versie kun je aansluiten op je PC.

Het setje bestaat uit een stuur een set pedalen met een gas, rem en koppelingspedaal. Wat dit stuur zo kenmerkend maakt is de gebruikte Trueforce technologie. Dit is een nieuw force feedback-systeem dat in de fysica en audio-engine van een game draait voor een zo realistisch mogelijke rijervaring. Logitech heeft het stuur ontwikkeld in samenwerking met simcoureurs en professionele autocoureurs. Trueforce maakt direct verbinding met in-game engines en verwerkt deze gegevens tot 4000 keer per seconde.

TRUEFORCE maakt het verschil en geeft me een realistische en accurate ervaring achter het stuur. Nu kan ik voelen of mijn achterwielen hun grip verliezen of dat ik op het punt sta te gaan draaien, waardoor ik de beste kans krijg om snel te corrigeren en de concurrentie voor te blijven Lando Norris, Formule 1 coureur bij McLaren

Dit Logitech racestuur heeft een geborsteld metalen stuurwiel, gepolijste pedalen en een lederen wielhoes. Er zit een programmeerbare dubbele koppeling op, een ingebouwde toerenteller aan de hand van LED-lampjes en een 24-punts keuzeknop om bijvoorbeeld de stabiliteitscontrole en remkracht mee aan te passen.

Je kunt het Logitech G923 racestuur en pedalen vanaf 25 augustus kopen voor PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 en PlayStation 5. De prijs ligt op 399,99 euro. In Nederland en in België kun je terecht bij de MediaMarkt voor dit racestuur. Vanaf 1 oktober gaan ook andere aanbieders het stuur verkopen.