Lol: 14 jaar oude Intel processor geklokt op 8.36 GHz - Apparata

Meer is altijd beter. Iemand heeft de grenzen van een 14 jaar oude Intel processor opgezocht door deze bizar hard te overclocken.

Wanneer je niet tevreden bent met de CPU snelheid van een processor kun je deze overclocken. Met mate natuurlijk, want te veel van de processor vragen is niet goed voor de levensduur van de chip. Naar die boodschap heeft gebruiker van de site HWbot.org genaamd vanqu0208 niet geluisterd. Hij heeft het uiterste weten te halen uit een 14 jaar oude Intel processor.

De Intel Celeron D 347 werd maar liefst afgesteld op een bizarre kloksnelheid van 8.36 GHz. Ter vergelijking, uit de fabriek komt deze processor uit 2006 met een kloksnelheid van 3.06 GHz. Een bizar verschil dus.

De creatieveling zal zijn best hebben moeten doen om die kloksnelheid te kunnen halen. En dan hebben we het over koeling. Want een processor die zo hard aan de slag moet is extreem gebaat bij goede koeling. Het is op z’n minst al opmerkelijk dat iemand het voor elkaar heef gekregen zo’n oude CPU zo’n hoge kloksnelheid te laten draaien. De wonderen zijn de wereld nog niet uit zullen we maar zeggen. Het maakt nieuwsgierig naar wat er mogelijk zou moeten zijn met de nieuwste Intel i9 processoren van vandaag de dag. (via TechSpot)