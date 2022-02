LOL: Bruce Willis krijgt eigen categorie bij ‘loserprijs’

Bruce Willis is kennelijk zo goed bezig met slechte films, dat hij de ster is van de anti-Oscars. Er komt een nieuwe categorie bij de Razzies genaamd “slechtste Bruce Willis films”.

De Oscars laten ons altijd weten wat we moeten kijken of gezien moeten hebben, maar soms wordt geclaimd dat het een beetje zijn waarde verliest en een groot nietszeggend feest is. Misschien dat mensen die dat beweren de parodie-tegenhanger leuker vinden. Dat is het doel van de Golden Raspberry Awards, beter bekend als de Razzies.

Razzies

Bij de Razzies is het de omgekeerde wereld ten opzichte van de Oscars. Ze pakken het gros van de categorieën van laatstgenoemde en reiken de awards uit voor degene die daar juist het slechtste presteerde. Bij de nominaties van dit jaar viel iets op. Namelijk dat er acht films van Bruce Willis genomineerd zijn voor de Razzies. Willis ken je natuurlijk als een stoere bink in allerlei Hollywood-kaskrakers, waarvan de Die Hard-reeks de meest bekende is. Aan lagere wal raken vinden we een harde term, maar het lijkt erop dat Willis niet meer zijn shine pakt in goede titels. Als het aan de Razzies ligt, dus.

Nieuwe categorie Bruce Willis bij Razzies

Want door die acht nominaties vond men het bij de Razzies tijd om een nieuwe categorie in het leven te roepen: de Bruce Willis categorie. Daarmee wordt Willis niet bij de reguliere kandidaten neergezet, maar in zijn eigen categorie. Vervolgens wordt een acteur die al door de Razzies wordt neergezet als slechte filmacteur, nu een überslechte filmacteur. Het gaat om de volgende films:

American Siege

Apex

Cosmic Sin

Deadlock

Fortress

Midnight in the Switchgrass

Out of Death

Survive the Game

Als je één van deze films hebt gezien (of meerdere, of zelfs alle), dan kun je je stem uitbrengen om te zien welke de kers op de taart is voor Bruce Willis. Een lekkere dubieuze prijs.

Overigens lijkt het devies voor de hele Razzies: neem het niet al te serieus.