Lol: enorme Call of Duty update zorgt voor download record - Apparata

Door een enorm grote Call of Duty update werd er op één dag wel heel veel download verkeer geregistreerd. Het levert een grappig record op.

Call of Duty heeft sinds Modern Warfare in 2019 een reputatie opgebouwd. We hebben het over de reputatie omtrent de enorme grote updates. Met de komst van Black Ops: Cold War en Warzone is daar geen verandering in gekomen. Sterker nog, Treyarch gaat vrolijk verder op deze basis. Inmiddels is het zelfs zo ernstig dat Call of Duty de complete opslag van je PlayStation 4 nodig heeft.

Wanneer Call of Duty een grote update uitbrengt, hebben natuurlijk duizenden en duizenden huishoudens de download aanstaan. Het liefste op de dag dat de update naar buiten wordt gebracht zodat je als eerste aan de slag kunt gaan met de nieuwe content. En dat hebben internetaanbieders gemerkt.

Virgin Media zegt in het Verenigd Koninkrijk dat er onlangs een record is geregistreerd met betrekking tot het download verkeer. Het download gedrag per gebruiker kwam neer op een gemiddelde van 20 GB per abonnee. Niet geheel toevallig werd op diezelfde dag een nieuwe Call of Duty update naar buiten gebracht. Het gaat hier om 25 februari, toen er een CoD update van 25 GB live ging.

Omdat er zoveel gamers die update aan het binnen harken waren, constateerde Virgin Media een enorme piek in het download verkeer. Veel meer dan gebruikelijk op een normale dag. Grappig of een zorgwekkende ontwikkeling? Gamers met een PlayStation 4 kunnen er inmiddels niet meer om lachen. (via BBC)